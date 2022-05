ARCHIV - Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko verabschiedet sich nach einem Spiel vom Publikum. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archiv FOTO: Bernd Thissen Berichterstattung BVB-Coach Rose verteidigt Sturm-Talent Moukoko: „Der ist 17“ Von dpa | 07.05.2022, 19:00 Uhr

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat Sturm-Talent Youssoufa Moukoko in Schutz genommen und dabei auch die Berichterstattung über den Teenager kritisiert. „Wisst ihr eigentlich, wie alt der Junge ist? Der ist 17“, sagte Rose nach dem 3:1 (1:0) gegen Absteiger SpVgg Greuther Fürth und richtete sich dabei am Samstag an die Journalisten in der Pressekonferenz.