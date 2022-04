Almuth Schult FOTO: Swen Pförtner WM-Qualifikation Bundestrainerin stellt Schult Comeback in Aussicht Von dpa | 08.04.2022, 19:33 Uhr | Update vor 40 Min.

Torhüterin Almuth Schult steht nach fast drei Jahren vor einem Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg soll im WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Belgrad gegen Serbien zum Einsatz kommen. Dies kündigte Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg bei einer Video-Pressekonferenz am Freitag an.