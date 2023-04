Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalelf, steht seit der EM in England für einen Aufschwung im Frauenfußball. Foto: dpa/Fabian Strauch up-down up-down Wie bei Hansi Flick Bis zur nächsten EM: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlängert Vertrag Von dpa | 03.04.2023, 15:13 Uhr

Die WM der deutschen Fußballerinnen steht dieses Jahr erst noch an, doch der DFB hat offenbar Vertrauen in die Bundestrainerin und deshalb ihren Vertrag nun frühzeitig verlängert. Warum Martina Voss-Tecklenburg so wichtig für den Frauen-Fußball ist und was sie noch vorhat .