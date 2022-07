Deutschlands Alexandra Popp bejubelt ihr Tor zum 4:0 im EM-Auftakt gegen Dänemark. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down DFB-Frauen Bundestrainerin deutet an: Alexandra Popp weiter nur Joker Von dpa | 09.07.2022, 11:32 Uhr

Die deutsche Kapitänin Alexandra Popp muss sich bei der Europameisterschaft in England wohl weiter mit der Joker-Rolle abfinden. Dies deutete Martina Voss-Tecklenburg nach dem 4:0-Auftaktsieg der Fußballerinnen gegen Dänemark in London an.