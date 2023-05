FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart Foto: dpa/Torsten Silz up-down up-down Bundesliga am Sonntag Fußball: Klassenerhalt für VfB Stuttgart greifbar – klarer Sieg in Mainz Von dpa | 21.05.2023, 17:31 Uhr | Update vor 37 Min.

Der VfB Stuttgart hat mit einem Sieg in Main einen großen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gemacht. Dabei war Mainz erst in Führung gegangen.