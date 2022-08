Bundeskanzler Olaf Scholz beim EM-Finale auf der Tribüne mit seiner Frau Britta Ernst (l) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (r). Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Deutscher Fußball-Bund Bundeskanzler Scholz besucht Spitze des DFB Von dpa | 03.08.2022, 13:56 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am 9. August in Frankfurt mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes zusammen, kündigte ein Regierungssprecher in Berlin an. Es gehe unter anderem um das Thema gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball.