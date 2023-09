Bundesliga Bremen mit Testspiel-Sieg gegen Mönchengladbach Von dpa | 07.09.2023, 19:31 Uhr | Update vor 45 Min. Justin Njinmah Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down

Werder Bremen hat im Testspiel während der Länderspielpause gegen Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach durch einen späten Treffer gewonnen. Im hessischen Willingen sorgte Justin Njinmah (85. Minute) für den Sieg. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison noch an Borussia Dortmund II ausgeliehen war, hatte bereits am Wochenende beim 4:0 gegen Mainz 05 wenige Minuten nach seiner Einwechslung getroffen.