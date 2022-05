Die Braunschweiger Spieler stehen bei ihren Fans. Foto: Werner Scholz/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Werner Scholz 3. Liga Braunschweig zweiter Aufsteiger, Lautern in der Relegation Von dpa | 08.05.2022, 16:04 Uhr | Update vor 5 Min.

Eintracht Braunschweig kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Der Aufstieg gelingt aber nicht aus eigener Kraft am Samstag in Meppen, sondern erst einen Tag später durch einen weiteren Patzer des großen Rivalen 1. FC Kaiserslautern.