Transfermarkt Braunschweig holt Dortmunder Mittelfeld-Talent Pherai Von dpa | 22.06.2022, 11:40 Uhr

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den offensiven Mittelfeldspieler Immanuel Pherai von Borussia Dortmund verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der 21-jährige Niederländer gab in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt für den BVB, spielte ansonsten aber in der zweiten Mannschaft in der 3. Fußball-Liga.