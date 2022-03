Louis van Gaal FOTO: MAURICE VAN STEEN Testspiel gegen DFB-Team Boss van Gaal: System und Nachfolge bei Oranje im Fokus Von dpa | 28.03.2022, 14:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Louis van Gaal hat bei Oranje wieder alles im Griff. Der 70 Jahre alte Bondscoach will mit den Niederlanden bei der WM in Katar so erfolgreich sein wie bei seiner bisher letzten WM vor acht Jahren.