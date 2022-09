BVB-Coach Foto: Marco Steinbrenner/dpa up-down up-down Champions League Erfolgszwang: BVB gegen Außenseiter Kopenhagen gefordert Von dpa | 05.09.2022, 13:44 Uhr

Auf ein Neues. Nach dem blamablen frühen Aus in der vergangenen Saison will Borussia Dortmund in der Champions League wieder für positivere Schlagzeilen sorgen.