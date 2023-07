Donyell Malen Foto: John Locher/AP up-down up-down Testspiel Borussia Dortmund besiegt Manchester United Von dpa | 31.07.2023, 05:31 Uhr | Update vor 31 Min.

Borussia Dortmund hat beim 45-Minuten-Debüt von Bayern-Zugang Marcel Sabitzer auch das zweite Testspiel auf seiner USA-Reise gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas den Premier-League-Club Manchester United mit 3:2 (2:1). Das Siegtor erzielte vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus.