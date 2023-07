Svenja Huth und ihre Ehefrau Laura erzählen in der Doku-Serie „Born for this“ von künstlicher Befruchtung und Elternfreuden. Foto: Daniel Löb/dpa up-down up-down Fußball-Nationalteam der Frauen Neue Doku-Staffel über deutsche Fußballerinnen läuft im ZDF an Von dpa | 10.07.2023, 07:48 Uhr

Ganz viel Nähe lässt das Fußball-Nationalteam der Frauen in „Born for this“ zu: Die erste Folge der zweiten Staffel ist kurz vor der WM zu sehen, und auch in Australien wird gedreht.