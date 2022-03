Ex-Fußballweltmeister Bonhof FOTO: Federico Gambarini Fußball-Weltmeisterschaft Bonhof glaubt nicht an deutschen WM-Titel in Katar Von dpa | 28.03.2022, 06:29 Uhr | Update vor 21 Min.

Ex-Weltmeister Rainer Bonhof glaubt derzeit nicht an einen deutschen Titelgewinn bei der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. „Ich bin noch nicht davon überzeugt“, sagte der Weltmeister von 1974 im Interview der „Rheinischen Post“ (Montag). „Ich halte viel von Hansi Flick, aber er muss es schaffen, dass aus der Mannschaft ein richtiges Team wird. Das war bei der WM 2018 nicht so, darum kam das frühe Aus.“