Fußball FOTO: Jens Büttner Bundesliga Bochums Vorstandschef Villis: Reputationsschaden enorm Von dpa | 20.03.2022, 12:06 Uhr | Update vor 2 Std.

Bochums Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis geht nach dem Becherwurf-Eklat fest davon aus, dass das Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL gewertet wird. Das werde „natürlich“ die sportliche Strafe sein, sagte Villis im Sport1-„Doppelpass“ am Sonntag. „Viel schlimmer ist eigentlich der Reputationsschaden, der da entstanden ist, den kann man kaum bemessen.“ Das Spiel am Freitag war abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Becher am Hinterkopf getroffen worden war.