Alexander Richter wird nach 14 Jahren als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums „Talentwerk“ den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum verlassen. Ab der neuen Saison wird der 51-Jährige Nachwuchsleiter beim Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt. Das gaben die Hessen am Donnerstagmittag bekannt. In Frankfurt hatte Ex-Nationalspieler Andreas Möller in der Vorwoche seinen Abschied angekündigt. In Richters Amtszeit haben unter anderem die heutigen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leon Goretzka das „Talentwerk“ durchlaufen.