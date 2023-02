VfL Bochum - TSG 1899 Hoffenheim Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down 19. Spieltag Bochum schlägt Hoffenheim - Druck auf Breitenreiter größer Von dpa | 04.02.2023, 17:34 Uhr

War's das schon für Trainer André Breitenreiter bei der TSG Hoffenheim? Die Kraichgauer verlieren in Bochum und rutschen immer mehr in den Abstiegskampf. Ein VfL-Spieler trifft an seinem Geburtstag.