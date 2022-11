Fredi Bobic Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Hertha-Geschäftsführer Bobic fehlen Lerneffekte im Umgang mit VAR Von dpa | 03.11.2022, 07:36 Uhr

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sieht beim Umgang mit dem Videobeweis viel Verbesserungsbedarf. „Wir sind jetzt gerade in einer Diskussion und in so einer Phase, wo man sagt, man muss den VAR wieder abschaffen. Da bin ich auch nicht so ganz dafür, dass man ihn unbedingt abschaffen muss“, sagte der 51-Jährige Sky.