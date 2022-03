Cristiano Ronaldo FOTO: Luis Vieira WM-Qualifikation „Bin der Boss“: Ronaldo lässt Zukunft offen Von dpa | 28.03.2022, 14:27 Uhr | Update vor 54 Min.

Am Dienstag spielen Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski und Zlatan Ibrahimovic um die Teilnahme an der WM. Für die Altstars geht es in den Playoffs jedoch um weit mehr als das Winterturnier in Katar.