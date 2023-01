Andrea Agnelli Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/AP/dpa up-down up-down Serie A Bilanzfälschung? Punktabzug für Juventus gefordert Von dpa | 20.01.2023, 16:07 Uhr

Juventus Turin soll den Wert seiner Spieler falsch in den Büchern angegeben haben - es gibt den Vorwurf der Bilanzfälschung. Der Ankläger des Verbandes will Juve daher Punkte in der Serie A abziehen.