Bielefeld: „Papa" Kostmann und ein Ausgleich als „Kick"

In der 90. Minute des Spiels gegen Hertha BSC schien Arminia Bielefeld so gut wie abgestiegen. Der Ausgleich von Joakim Nilsson in der Nachspielzeit schürt die Hoffnung auf die Relegation. Und lässt Arminia nun gar an einen psychologischen Vorteil glauben.