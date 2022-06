ARCHIV - Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uli Deck 2. Liga Bielefeld leiht Müller an Halle aus: Testspiele terminiert Von dpa | 15.06.2022, 14:05 Uhr

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Angreifer Sebastian Müller für die nächste Saison auf Leihbasis an den Drittligisten Hallescher FC abgegeben. Wie die Arminia am Mittwoch mitteilte, wurde im Zuge der Ausleihe der Vertrag mit dem 21 Jahre alten Angreifer in Bielefeld um ein Jahr bis Juni 2024 verlängert. In der abgelaufenen Saison war Müller an Eintracht Braunschweig ausgeliehen und somit bereits in der 3. Liga aktiv.