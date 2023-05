1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down 2. Liga Bielefeld geht in Magdeburg unter und muss in die Relegation Von dpa | 28.05.2023, 17:29 Uhr

Das Zittern von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga geht in die Verlängerung. Die Arminen unterlagen am letzten Spieltag beim 1. FC Magdeburg mit 0:4 (0:2).