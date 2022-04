Frank Kramer FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Coach Kramer vor Bayern: Jedes Team „hat irgendwo Schwächen“ Von dpa | 14.04.2022, 16:10 Uhr | Update vor 48 Min.

Den beiden zuletzt am Kopf verletzten Bielefelder Fußballprofis Fabian Klos und Cédric Brunner geht es wieder besser. „Beide sind auf dem Weg der Besserung, da geht es in die richtige Richtung“, sagte Arminia-Trainer Frank Kramer am Donnerstag. „Beide waren diese Woche auch am Trainingsgelände, um die Jungs zu unterstützen.“ Für das mit 26.419 Zuschauern ausverkaufte Heimspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) sind Stürmer Klos und Verteidiger Brunner aber noch keine Option.