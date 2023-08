Die englische Nationalmannschaft war bei der Frauen-WM mit einem 2:1-Erfolg über Co-Gastgeber Australien ins Finale eingezogen und trifft dort am Sonntag auf Spanien.



Zur Namenswahl wurde die Öffentlichkeit befragt, die letzte Entscheidung trafen dann die Tierpfleger auf dem Holnicote Estate in Südwestengland. Auch drei ältere Geschwister von Earps wurden nach Fußballstars benannt: 2021 wurde Rashford geboren, als erster Biber in dem Gebiet seit 400 Jahren. Der Name kommt vom englischen Nationalspieler Marcus Rashford, der für Rekordmeister Manchester United stürmt. Vergangenen Sommer kamen dann die Zwillinge Russo und Toone dazu, nachdem Alessia Russo und Ella Toone mit den englischen Fußballerinnen die EM gewonnen hatten.



Ranger Jack Siviter betonte, wegen des Erfolgs der Lionesses habe man sich dazu entschlossen, erneut einen sportlichen Namen zu vergeben. Vor allem Rashford zeige bereits viel Interesse am familiären Neuzugang und bringe dem Geschwisterchen wichtige Biber-Eigenschaften wie den Dammbau, teilte National Trust am Donnerstag mit.