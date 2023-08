Silva, unumstrittener Leistungsträger beim Champions-League-Sieger, war im Sommer mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Laut Medien sollen alle Seiten dem Transfer bereits zugestimmt haben, am Ende aber scheiterte er. Auch der FC Barcelona soll an dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.



Silva war im Sommer 2017 zu den Cityzens gekommen und gewann in bisher 308 Einsätzen (55 Tore) 14 Titel mit dem Team von Trainer Pep Guardiola. Neben der Königsklasse holte er unter anderem fünfmal die englische Meisterschaft und zweimal den FA Cup.



„Ich hatte sechs unglaubliche Jahre bei Manchester City und freue mich, meine Zeit hier zu verlängern“, sagte Silva. „Der Gewinn des Triples in der letzten Saison war etwas ganz Besonderes und es ist aufregend, Teil einer Mannschaft zu sein, in der es so viel Hunger und Leidenschaft gibt. Erfolg macht Lust auf noch mehr, und dieser Club gibt mir die Möglichkeit, weiterhin zu gewinnen.“