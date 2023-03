Mergim Berisha Foto: Arne Dedert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Bundesliga Berisha wirbt um Flicks Ja - „Mehr als Mbappé und Messi“ Von dpa | 12.03.2023, 06:01 Uhr

Europameister mit der U21 - und jetzt in die Nationalmannschaft? Augsburgs Mergim Berisha wirbt beim 3:5 in München für sich. Die Quote gegen den FC Bayern ist jedenfalls beeindruckend.