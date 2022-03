Erling Haaland FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Bericht: Haaland will erneut Ausstiegsklausel Von dpa | 16.03.2022, 10:27 Uhr | Update vor 52 Min.

Torjäger Erling Haaland soll bei einem Wechsel laut der britischen Zeitung „Sun“ auch wieder eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bekommen. Im Rennen um den norwegischen Fußballprofi des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund habe Manchester City zwar die finanziellen Mittel, der englische Fußball-Meister „habe aber noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, um seinen Mann zu bekommen“, schrieb das Boulevardblatt. Derartige Klauseln seien in England nicht so gewöhnlich wie beispielsweise in Spanien.