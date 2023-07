Ann-Katrin Berger Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down DFB-Torhüterin Berger über Krebs: Keine Sorgen für nächsten Monate Von dpa | 07.07.2023, 08:32 Uhr

Ann-Katrin Berger bekommt zweimal die schockierende Diagnose Krebs. Die Torhüterin kämpft sich zurück in die Nationalelf und will bei der WM nur an eines denken: Fußball.