Roger Schmidt Foto: Pedro Fiuza/ZUMA Press Wire/dpa Primeira Liga Benfica Lissabon verpasst vorzeitigen Meistertitel Von dpa | 21.05.2023, 23:49 Uhr

Roger Schmidt hat den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in Portugal mit Benfica Lissabon verpasst. Der deutsche Trainer kam mit dem Tabellenführer am Sonntag im Derby bei Stadtrivale Sporting nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Trotzdem haben Schmidt und sein Team den Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019 weiter in der eigenen Hand. Dafür muss Benfica das abschließende Saisonspiel am kommenden Wochenende gegen den Tabellenletzten Santa Clara gewinnen.