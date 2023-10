Real Madrids Jude Bellingham hat sich seinen Traumpass beim Sieg im Spitzenspiel der spanischen Primera División von Teamkollege Luka Modrić abgeguckt. „Ich schaue Modrić seit drei Monaten an jedem Tag zu“, sagte der Engländer nach dem 3:0-Sieg am Samstag bei Überraschungsteam FC Girona: „Ich will nur kreativ sein.“



Bellingham hatte den Erfolg mit einem herausragenden Außenrist-Pass auf Torschütze Joselu zum 1:0 (17. Minute) eingeleitet. „Der Pass von Bellingham war spektakulär und hat uns sehr weh getan“, sagte Gironas Trainer Míchel Sánchez. Modric sah Bellinghams Geniestreich vor dem ersten Tor von der Bank aus, der kroatische Starspieler wurde auch nicht eingewechselt. Außerdem traf der frühere Dortmunder Bellingham selbst zum 3:0-Endstand (71.).



„Das war ein wichtiger Sieg für uns“, meinte Bellingham: „Wir haben in der Liga ein Statement gesetzt.“ Mit dem nie gefährdeten Sieg eroberte Real, das mit den deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf angetreten war, die Tabellenführung vor Erzrivale FC Barcelona.