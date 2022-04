Hamburger SV - SC Freiburg FOTO: Marcus Brandt DFB-Pokal Bei Pokal-Halbfinalspielen: LED-Banden mit Friedensappellen Von dpa | 19.04.2022, 20:27 Uhr | Update vor 44 Min.

Auf den LED-Banden bei den zwei Halbfinalspielen im DFB-Pokal am Dienstag- und Mittwochabend sollen Friedensappelle laufen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem ersten Halbfinale des Hamburger SV gegen den SC Freiburg (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit. Auf die Aktion, mit der Fußballfans in aller Welt für den russisch-ukrainischen Konflikt sensibilisiert werden sollen, habe sich der DFB mit seinen sechs offiziellen Pokalpartnern verständigt. Im zweiten Halbfinale am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) empfängt RB Leipzig den 1. FC Union Berlin.