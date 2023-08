Becker war in der 64. Spielminute ausgewechselt worden. Er hatte sich nach einer Aktion an den Oberschenkel gegriffen. In der gleichen Partie erlitt Abwehrspieler Danilho Doekhi einen Jochbeinbruch. Er sei inzwischen operiert worden, teilten die Berliner mit. Der 25-Jährige war unmittelbar nach seinem Kopfballtreffer zum 4:1 von Gegenspieler Clemens Riedel im Gesicht getroffen worden. Doekhi wurde behandelt, spielte die Partie aber zu Ende. Über die Ausfallzeiten machte Union wie üblich keine Angaben. Beide Profis waren zuletzt auch von anderen Vereinen umworben worden.