Bundesliga Bayerns WM-Spieler zurück in Katar: Training im Regen Von dpa | 07.01.2023, 05:09 Uhr

Training im Regen: Die Bayern-Profis um Neuzugang Blind starten in Katar unter Bedingungen, die sie nicht an die WM erinnern. Kimmich und Co. logieren im Quartier des WM-Gastgebers.