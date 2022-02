Allianz Arena FOTO: Peter Kneffel Solidarität mit der Ukraine Bayern-Stadion in Blau-Gelb - „Stop war - wir gegen Krieg“ Von dpa | 26.02.2022, 05:03 Uhr | Update vor 17 Min.

Auch in der Bundesliga gibt es nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Proteste. In Hannover wird ein Song der Hoffnung gespielt, in München leuchten die Farben Gelb und Blau.