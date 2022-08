Julian Nagelsmann Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Königsklasse Bayern München startet bei Inter Mailand in Champions League Von dpa | 27.08.2022, 08:43 Uhr

Der FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel in die Champions League. Wie die Europäische Fußball-Union bekanntgab, muss der deutsche Meister zum Auftakt in der Gruppe C am 7. September um 21.00 Uhr bei Inter Mailand antreten.