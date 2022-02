Auswärtssieg FOTO: Arne Dedert 24. Spieltag Bayern festigt Platz eins - Ukraine-Krise allgegenwärtig Von dpa | 26.02.2022, 17:36 Uhr | Update vor 2 Std.

Der FC Bayern München hält unbeirrt Kurs auf den nächsten Titel. Bayer Leverkusen festigt in der Bundesliga Platz drei. An die dramatische Situation in der Ukraine wird auch in den Stadien erinnert.