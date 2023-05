FC Bayern München Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Meisterparty Bayern feiern „mit dem einen oder anderen Drink“ Von dpa | 27.05.2023, 23:44 Uhr

Das Meisterteam des FC Bayern ist am späten Samstagabend nach dem Rückflug aus Köln für eine lange Partynacht in einer Münchner Event-Location angekommen. Der Teambus fuhr direkt in die große Halle.