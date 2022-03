Bayern-Coach FOTO: Tobias Hase Champions League Bayern denken positiv - Salzburg und die Neuer-„Challenge“ Von dpa | 08.03.2022, 05:03 Uhr | Update vor 50 Min.

In Respekt erstarren will RB Salzburg auch vor Manuel Neuer nicht. Man werde trotzdem versuchen, „aufs Tor zu schießen“, kündigte Trainer Jaissle an. Die Bayern kennen als Favorit nur ein Ziel.