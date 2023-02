Bayern München - VfL Bochum Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Bundesliga FC Bayern bleibt vorne, Dortmund dran Von dpa | 11.02.2023, 17:41 Uhr

Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga an der Spitze, die Verfolger stehen im Abendspiel unter Druck. Borussia Dortmund siegt schon wieder, in Sinsheim erlebt ein Trainer ein Debüt zum Vergessen.