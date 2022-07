Drittligist SV Elversberg hat für eine Überraschung gesorgt und Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal geschmissen. Foto: Uwe Anspach/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach up-down up-down DFB-Pokal Bitteres Bayer-Aus - FC Köln scheitert im Elfmeterschießen Von dpa | 30.07.2022, 17:49 Uhr | Update vor 23 Min.

Sonst sind Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln rheinische Rivalen in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des DFB-Pokals in dieser Saison teilen sie das gleiche Schicksal: Aus in der 1. Runde.