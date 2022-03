Fußball Bundesliga 2021/2022 FOTO: Guido Kirchner Bundesliga Bayer Leverkusen mit Sondertrikot im Derby gegen Köln Von dpa | 08.03.2022, 16:23 Uhr | Update vor 19 Min.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag mit einem cremeweißen Sondertrikot mit dem Schriftzug „Our team for a better world“ auflaufen. Den Erlös aus dem Verkauf der limitierten Auflage von 1930 Trikots wollen die an der Aktion beteiligten Sponsoren sowie Bayer 04 der Ukraine-Hilfe zukommen lassen. Das teilte der Verein am Dienstag mit.