Remis FOTO: Daniel Karmann 24. Spieltag Bayer festigt Platz drei - Ukraine-Krise allgegenwertig Von dpa | 26.02.2022, 17:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Bayer Leverkusen festigt in der Bundesliga Platz drei. Der SC Freiburg ist Vierter und im Rennen um die Champions League. An die dramatische Situation in der Ukraine wird auch in den Stadien erinnert.