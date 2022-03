Lukas Hradecky FOTO: Marius Becker Europa League Bayer-Kapitän Hradecky erwartet schweres Bergamo-Spiel Von dpa | 09.03.2022, 18:34 Uhr | Update vor 2 Std.

Bayer Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky erwartet im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo einen harten Gegner. „Was wir uns angeschaut haben, sind sie sehr bissig und aggressiv in der Verteidigung“, sagte der Stammtorwart der Rheinländer am Mittwoch in Bergamo.