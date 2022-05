Leverkusens Paulinho (l) erzielt das 1:0 gegen Frankfurts Torhüter Kevin Trapp . Foto: Federico Gambarini/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Federico Gambarini 32. Spieltag Bayer auf Champions-League-Kurs - Frankfurt spart Kräfte Von dpa | 02.05.2022, 22:26 Uhr | Update vor 43 Min.

Es war zu erwarten. Frankfurt verliert in Leverkusen. Mal wieder. Für Bayer ist die Champions ganz nahe. Für die Eintracht steht nun das Rückspiel in der Europa League an.