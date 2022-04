Steffen Baumgart FOTO: Marius Becker Bundesliga Baumgart nennt Europacup als Ziel: „Los geht's“ Von dpa | 14.04.2022, 14:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat zwei Tage vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach den Europacup als neues Ziel ausgegeben. „Wenn es keiner aufmacht, mache ich es auf“, sagte Baumgart am Donnerstag: „Wenn es geht, klar, lass uns international angreifen. Also, rufen wir es aus! Los geht’s! Manchmal gibt es eben neue Töne. So bin ich. Aber nicht, dass wir nach dem Derby weinen, weil es nicht geklappt hat. Wir spielen so oder so eine gute Saison.“