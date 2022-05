Schiedsrichter Deniz Aytekin (r) zeigt Bielefelds Nathan de Medina (2.v.l) die Gelbe Karte. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Friso Gentsch Fußball-Bundesliga Aytekin leitet Relegationsspiel zwischen HSV und Hertha BSC Von dpa | 23.05.2022, 12:07 Uhr

Schiedsrichter Deniz Aytekin wird das zweite Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga leiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag vor der Begegnung an diesem Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat 1) mit.