Fußball-EM Aus Trümmern ins EM-Finale: Mancini verzückt Italien Von dpa | 08.12.2022, 16:32 Uhr

Vor drei Jahren lag Italiens Fußball am Boden, nach der verpassten WM 2018 glaubte niemand mehr an das Team - außer Roberto Mancini. Der Coach erschuf eine Mannschaft, die bei dieser EM eine ganze Nation verzückt. Nun soll am Sonntag auch die finale Krönung folgen.