Testspiel Auch Kane trifft: England siegt in Schottland Von dpa | 12.09.2023, 22:49 Uhr

England hat auch dank Bayern-Stürmer Harry Kane in einem Testspiel gegen Schottland gewonnen. Beim 3:1 (2:0)-Erfolg der Three Lions in Glasgow sorgte der 30-Jährige mit seinem Tor in der 81. Minute für den Endstand.