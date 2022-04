José Mourinho FOTO: Fabrizio Corradetti Serie A AS-Coach Mourinho besucht Maradona-Gedenkort in Neapel Von dpa | 18.04.2022, 11:27 Uhr | Update vor 8 Min.

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Neapel hat AS Roms Trainer José Mourinho einen Gedenkort für die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona in der süditalienischen Stadt besucht.